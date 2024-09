Rede-T anuncia parceria com a Aquimadeira

A Rede-T dá conta da nova parceria com a empresa Aquimadeira, do Grupo AQUIRAM.

Conforme referido pelo CEO da empresa, Roberto Passos, a presença da Aquimadeira na Rede-T engloba uma aposta "clara no sector hoteleiro e da restauração com vista a aumentar a aumentar a sua projecção no âmbito da projectação e instalação de soluções".

Numa nota enviada esta manhã à comunicação social, a empresa explica que esta aposta recai também na rubrica mensal 'Flavour Scientists by REDE-T', onde são convidados, mensalmente, chefes de cozinha de renome a apresentarem receita exclusivas para a plataforma.

Para Ricardo Augusto, Founder e CEO da REDE-T, a presença de uma marca de topo e prestígio como a Aquimadeira, responsável por inúmeros projectos em cozinhas e afins, é motivo de orgulho. "Continuamos no trajecto certo e a suscitar cada vez mais 'buzz' no sector", garante.

A Aquimadeira Solutions é uma empresa com 40 anos de existência, com experiência comprovada, entre outros segmentos, na projectação e instalação de soluções para o segmento específico de hotelaria.

Inserida num grupo com um conceito empresarial diversificado e constituído por 3 empresas: Aquimadeira, Ritel e Hiperfrio, a ARH Solutions, através de diferentes tecnologias, poderá abordar as soluções mais complexas e diversas, abrangendo desde hotéis, resorts, mercado HORECA em geral, segmento institucional, industrial e de distribuição.

A plataforma Rede-T caminha já para os 18 mil profissionais do canal HORECA registados, mais de 22.000 ofertas de trabalho e quase 1.600 documentos para download.

Permite também o acesso a quase 2.200 CVs dos melhores profissionais do sector e um directório de empresas com as mais conhecidas marcas presentes.