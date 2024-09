Papa cancela agenda do dia devido a "estado gripal leve"

O Papa cancelou hoje a agenda do dia devido a um "estado gripal leve" e como medida de precaução tendo em conta a próxima visita ao Luxemburgo e à Bélgica, anunciou o Vaticano.

"Devido a um estado gripal leve, e como medida de precaução, tendo em conta as viagens dos próximos dias, as audiências papais previstas para hoje são canceladas", indicou o gabinete de imprensa do Vaticano, em comunicado.

Francisco, que em dezembro faz 88 anos, apareceu no domingo à janela do palácio apostólico para a oração do Angelus.

O líder da Igreja Católica regressou no dia 13 daquela que foi a sua visita papal mais longa, 12 dias e quatro países: Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura.

Durante o inverno, uma bronquite, que se arrastou por várias semanas, obrigou Francisco a anular algumas audiências e impediu também a leitura de alguns discursos.

Para permitir a recuperação, Jorge Bergoglio anulou a visita, prevista para dezembro do ano passado, ao Dubai, onde ia participar na cimeira do clima.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, vai apresentar, durante o dia, a visita papal ao Luxemburgo e à Bélgica, de sexta-feira a domingo, e poderá avançar pormenores sobre o estado de saúde do papa.