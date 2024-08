"Teimosia" de construção do teleférico no Curral das Freiras é "enorme falta de responsabilidade", atira PPM

O Partido Popular Monárquico (PPM) Madeira apelou esta terça-feira, 27 de Agosto, ao cancelamento do projecto anunciado do teleférico para o Curral das Freitas, considerando ser uma "enorme falta de responsabilidade" a "teimosia" do Governo Regional em insistir manter a construção do equipamento.

Em nota emitida, o partido alerta para as dificuldades que os meios aéreos tiveram no combate aos incêndios na Ponta do Sol "devido aos cabos de alta tensão em suspensão", apontando que se o projecto do teleférico avançar, "será uma catástrofe anunciada" em caso de incêndios, já que se trata de "um emaranhado de cabos que torna impossível que todo e qualquer meio aéreo se possa aproximar para fazer o combate às chamas".