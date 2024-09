Presidentes de Moçambique e da Eslovénia enviaram mensagens a Marcelo

Os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e da Eslovénia, Natasa Pirc Musar, enviaram mensagens de solidariedade ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelos incêndios dos últimos dias em Portugal.

Segundo uma nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu uma mensagem do Presidente Filipe Jacinto Nyusi, na qual transmite palavras de solidariedade e simpatia dirigidas às famílias atingidas pelos incêndios".

"O chefe de Estado moçambicano transmitiu ao Presidente da República e ao povo português a sua solidariedade perante a calamidade provocada pelos incêndios na zona centro do país", acrescenta-se na mesma nota.

Numa outra nota, a Presidência da República divulgou que Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu uma mensagem da Presidente eslovena, na qual transmite a sua profunda solidariedade perante a tragédia provocada pelos incêndios e expressa condolências às famílias das vítimas mortais".

A Presidência da República já tinha divulgado, anteriormente, mensagens de solidariedade do monarca espanhol, Felipe VI, neste caso por telefone, e também dos presidentes de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, e de Itália, Sergio Mattarella, e do grão duque Henri do Luxemburgo, por causa dos incêndios.

Desde domingo, morreram sete pessoas nos incêndios nas regiões norte e centro do país, embora a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) apenas contabilize cinco, excluindo da contagem duas pessoas que morreram de doença súbita no contexto dos fogos.

Até agora, mais de 160 pessoas ficaram feridas e dezenas de casas foram destruídas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 121 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus.

O Governo declarou situação de calamidade nos municípios afetados pelos incêndios e um dia de luto nacional na sexta-feira.