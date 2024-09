Fugas da prisão com explicações e demissões

Bom dia. Este é um dos temas do momento e ontem, com as explicações da ministra da Justiça e as demissões de responsáveis das prisões, resultaram em grandes destaques nos jornais nacionais desta quinta-feira.

No Público:

- "OE quase indiferente ao impacto de novas medidas anunciadas e em vigor"

- "Vale de Judeus. Ministra fala em 'cadeia sucessiva de erros e falhas graves'"

- "Novo ano letivo. 248 professores destacados podem voltar às escolas"

- "União Europeia. Reposição do controlo de fronteiras só em 'último recurso'"

- "Medida do executivo. IRS Jovem cava diferença entre trabalhadores com salário igual"

- "Única audição em seis anos. O que os partidos querem saber de Lucília Gago"

- "Nagisa Oshima. Um ciclo de cinema para lutar contra o conservadorismo do século XXI"

- "Mais informação para os utentes. Com cada vez mais passageiros, Carris Metropolitana lança uma app para telemóvel"

No Correio da Manhã:

- "Taxista mata universitário e foge. Estudante de Guimarães perde a vida em Lisboa"

- "Fuga de Vale de Judeus. Ministra critica erros grosseiros e muda diretor-geral das prisões"

- "Akturkoglu. Goleador turco encanta Benfica"

- "FC Porto. Lesão atrasa estreia de Fábio Vieira"

- "Sporting. Leão campeão até nas contas"

- "OCDE revela. Professores perdem 4% de poder de compra"

- "Proposta do Governo. Salário mínimo nacional sobe para 860 euros no próximo ano"

- "Em Lagos. Casa mais cara de Portugal à venda por 27 milhões"

- "Guarda. Condenados por fraude com tratores"

- "Iniciativa CMTV e SPA. Sérgio Godinho recebe prémio"

No Jornal de Notícias:

- "Fuga de Vale de Judeus. 'Desleixo e falta de comando'. Rita Alarcão Júdice dispara sobre sistema prisional na primeira reação à evasão de cinco reclusos perigoso".

- "Orçamento. Socialistas prometem negociar com Governo"

- "Enxaqueca. Associações de doentes exigem faltas justificadas"

- "Vialonga. Pena máxima para avô que matou a neta à facada"

- "Guimarães. Financiamento da Câmara a torneio gera polémica"

- "FC Porto. Villas-Boas baixa salários dos administradores para um quarto"

- "Religião. Papa deixa alerta contra 'os que querem mudar a história de Timor-Leste'"

- "Grande Porto. Milhares pedem ajuda às autarquias para pagar renda de casa"

No Diário de Notícias:

- "Fuga de Vale de Judeus. Presos fugiram um minuto após substituição de guarda"

- "Rita Alarcão Júdice: 'Vimos desleixo, facilidade, irresponsabilidade e falta de comando'"

- "OE2025. PSD passa 'a bola' para o lado do PS. Socialistas prometem entregar propostas"

- "Educação. Falta de professores: Portugal precisa de formar mais do dobro de docentes"

- "Controlo de fronteiras. Portugueses vão precisar de autorização eletrónica para ir ao Reino Unido"

- "EUA. 11 de Setembro continua na memória dos americanos, mas é longe da união de 2001 que hoje o assinalam"

- "Retornados. 'Chamavam-me preta e diziam-me 'vai para a tua terra'"

- "Concerto. António Chainho despede-se dos palcos, com um abraço à guitarra"

- "Cinema. Como Rodrigo Areias se apaixonou pela beleza severa da Ria"

No Negócios:

- "Governo retoma negociações do OE sem IRS Jovem fechado"

- "Como os robôs mudam a vida das empresas em Portugal"

- "Ministério Público conclui que houve falência culposa na Soares da Costa"

- "Petróleo cede e está no valor mais baixo dos últimos 3 anos"

- "Sustentabilidade 20|30. Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente: 'Não podemos aceitar que projetos estratégicos demorem tantos anos'".

- "Hidrogénio. Espanhóis da DH2 investem 60 milhões no centro do país"

No O Jornal Económico:

- "Fundo KKR põe à venda 700 milhões de malparado que comprou ao Novobanco"

- "Marca portuguesa Famel renasce e lança motos elétricas"

- "Ministra da Justiça aponta 'falhas graves e inaceitáveis' na fuga dos reclusos de Vale de Judeus"

- "PS reitera 'disponibilidade total' para continuar a negociar o Orçamento"

- "Sindicatos exigem salário mínimo acima dos 860 euros e patrões reclamam medidas de estímulo económico"

- "Topo da Agenda: Inflação, concertação social e Inditex"

- "'O OE2025 deve dar um sinal ao setor agrícola e em particular ao agroalimentar'. Idalino Leão, presidente da Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite"

- "AEP leva empresas do setor da saúde ao mercado da Ásia"

- "Turismo e consumo interno vai manter Cabo Verde 'em rota de crescimento'"

No Record:

- "Benfica. Alerta Renato. Só esteve 15 minutos no treino e saiu com problemas físicos"

- "Gala das Campeãs. Mulheres de ferro. Kika foi a estrela"

- "Sporting. SAD dá lucro de 12,1 MEuro"

- "Sub-21. Croácia-Portugal (0-2). A 1 ponto do Euro"

- "FC Porto. Villas-Boas sem salário. Dragões publicam portal da transparência"

No O Jogo:

- "FC Porto. Tudo às claras. Abriu Portal da Transparência, onde é revelada contabilidade da SAD"

- "AVB: 'É um passo significativo em termos de transparência para o FC Porto e na relação com os sócios'"

- "Sporting. 'Hat-trick' de contas positivas. Lucro de 12,1 MEuro põe números no verde pelo terceiro ano consecutivo"

- "Benfica. Reforços poderão fazer a diferença. Lage já teve o ex-Burnley no treino"

- "Braga. 'Câmara não vende abaixo de 20 milhões'. Autarca bracarense sobre valor do estádio"

- "V. Guimarães. 'Mangas? Não estou preocupado'. Presidente vitoriano abordou saídas"

- "Croácia 0-2 Portugal. Seleção Sub-21 a um ponto do Euro'2025

E no A Bola:

- "Via aberta para a estreia. Akturkoglu chega ao Benfica a apontar ao 11 depois do 'hat-trick' pela Turquia"

- "'Não podia recusar o Benfica'. Martin-Prieto"

- "Sporting. Quenda com cláusula baixa e novo contrato ainda distante"

- "FC Porto. Fábio Vieira com arranque em risco"

- "Sub-21. Croácia 0-2 Portugal. A um passo do Euro"

- "Aves SAD. 'A idade é um número'. Ochoa"

- "Bola Fora. O nervosismo de Bruno Varela na Luz, o Ajax e os dois jogos 'entalados' com o FC Porto"

- "Andebol. Martim e Kiko Costa revivem memórias de criança na estreia na Champions"