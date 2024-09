Céu muito nublado a norte e 'limpo' a sul da Madeira

O Arquipélago da Madeira estará hoje sob um 'manto' de nuvens que poderão ser parciais, sobretudo na costa sul, sendo que na costa norte da Madeira poderá até chover.

Assim, este domingo, 1 de Setembro de 2024, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera haverá "períodos de céu muito nublado", com "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira".

"Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira a partir do

fim da tarde", é o que pode contar neste domingo.



No Funchal, pode contar com céu em geral pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Assim, ainda com tempo de verão - os raios ultravioleta estarão nos 8 (muito elevado, sinal vermelho) na Madeira e 7 no Porto Santo (elevado, sinal laranja) -, no mar da costa Norte as ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros e na costa Sul as ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro, revelam que, efectivamente será um domingo bom para a praia ou para passear.

A temperatura da água do mar vai ajudar: 24/25º Celsius.