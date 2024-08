Alargado prazo para apoio a manuais escolares do 2.º e 3.º ciclos das escolas privadas no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal vai alargar o prazo de candidaturas do Apoio na Atribuição de Manuais e Material Escolar para os alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico das escolas privadas do Funchal até 14 de Agosto. Quanto às restantes candidaturas, permanecem abertas até 4 de Outubro.

Segundo consta de nota à imprensa, até ao momento, o Funchal já aprovou 1.778 candidaturas do total de 2.968 candidaturas submetidas, sendo que as restantes encontram-se em análise ou a aguardar a correcta instrução das mesmas. "Esta atribuição é o somatório entre 44.430 mil euros em vouchers para aquisição de material escolar e a bolsa de empréstimo de manuais e traduz-se num investimento municipal que pretende ser fulcral para o alívio do orçamento das famílias neste regresso às aulas", refere.

Para os alunos de 1.º ciclo, são atribuídos 30 euros para material escolar para quem é apoiado pelo Governo Regional e 60 euros para quem não aufere desse benefício.

Quanto aos alunos do 2.º e 3.º ciclos, tendo em conta que, no ano letivo 2024/25, o Governo Regional já implementou o Programa “Manuais Digitais” até ao 9.º ano de escolaridade em todas as escolas públicas, o Município do Funchal irá apoiar estes alunos à semelhança do previsto para o 1.º ciclo. Serão 30 euros para material escolar ao aluno do ensino público ou equiparado, e empréstimo de manuais escolares, através do Banco de Manuais Escolares, aos alunos do ensino privado.

As candidaturas são realizadas exclusivamente online