Ledecky junta-se a Latynina como 'rainha do ouro' olímpico

A norte-americana Katie Ledecky tornou-se hoje primeira nadadora a sagrar-se tetracampeã olímpica, impondo-se em Paris2024 nos 800 metros livres, e juntou-se à ginasta soviética Larisa Latynina, na liderança da lista de mulheres com mais ouros em Jogos.

A atleta norte-americana com mais medalhas olímpicas (14) conseguiu o seu primeiro de nove ouros em Jogos em Londres2012, onde com 15 anos, venceu os 800 metros, prova que venceu no Rio 2016, em Tóquio2020 e, hoje, em Paris2024, aos 27 anos.

Aos nove ouros, dois dos quais conseguidos em Paris, onde também revalidou o título dos 1.500 metros livres, Ledecky junta quatro pratas -- a mais recente conquista na quinta-feira na estafeta dos 4x200 livres -- e um bronze.

Com a vitória nos 800 metros, onde, com o tempo de 8.11,04 minutos, se impôs à australiana Ariarne Titmus e à sua compatriota Paige Madden, medalhas de prata e bronze, a 1,25 e 1,96 segundos, respetivamente, Ledecky tornou-se a primeira nadadora da história a conseguir sagrar-se tetracampeã olímpica na mesma prova.

O feito de Katie Ledecky, único na natação feminina, foi apenas conseguido em masculinos pelo seu compatriota Michael Phelps, que entre 2004 e 2016, se sagrou quatro vezes campeão olímpico dos 200 metros estilos.

Phelps, com um impressionante palmarés de 23 ouros, lidera destacadíssimo a lista de atletas com mais subidas ao primeiro lugar do pódio, seguindo-se com nove, um grupo ao qual se juntou hoje Katie Ledecky, e no qual a ginasta soviética Larissa Latynina, que disputou os Jogos Melbourne1956, Roma1960 e Tóquio1964, era a única mulher.

Os atletas Paavo Nurmi e Carl Lewis, da Finlândia e dos Estados Unidos, respetivamente, e o nadador norte-americano Marc Spitz, completam o grupo de detentores de nove ouros olímpicos.

À chegada a Paris2024, Ledecky somava sete ouros, tendo aumentado o pecúlio na quarta-feira, nos 1.500 metros, entrando nesse dia grupo de mulheres com oito medalhas de ouro, no qual estavam a sua compatriota, e também nadadora, Jenny Thompson, e a canoísta alemã Birgit Fischer.

Ledecky soma um total de 14 medalhas olímpicas e 26 medalhas em Mundiais, 21 das quais de ouro, pecúlio para o qual não contribui este ano, em que não participou nos Mundiais Doha2024.