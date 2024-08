'Conversas de Abril' com Liberato Fernandes sobre "Ocupação do Engenho do Hinton"

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, volta a receber, esta quinta-feira, 29 de Agosto, às 19 horas, uma nova sessão das 'Conversas de Abril'.

Desta feita o orador será Liberato Fernandes, que irá abordar a "Ocupação do Engenho do Hinton. Lutas do movimento camponês na ilha da Madeira".

Liberato Fernandes foi um dos protagonistas da organização do movimento de luta dos agricultores na Madeira, logo depois da revolução de 25 de Abril de 1974. Natural da Região Autónoma da Madeira, e foi um dos mais destacados dirigentes dos movimentos sociais na Madeira, tendo pertencido aos movimentos da Acção Católica. Foi também um dos dirigentes do CCO - Centro de Cultura Operária na Madeira.