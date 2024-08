Perseverance da NASA iniciou subida íngreme até ao topo de cratera em Marte

O rover Perseverance da agência espacial norte-americana (NASA) está a enfrentar um novo desafio em Marte de ultrapassar uma subida íngreme até ao topo da cratera, onde passou os últimos três anos e meio.

O veículo espacial de seis rodas irá subir 305 metros até à borda da cratera de Jezero para desenterrar amostras de rocha, noticiou na terça-feira a agência Associated Press (AP).

Desde a aterragem no planeta vermelho, em 2021, o Perseverance recolheu 22 amostras de núcleos rochosos do fundo da cratera, que já esteve cheia de água.

As amostras do rover podem ajudar os cientistas a descobrir como era o clima do planeta há milhares de milhões de anos e a descobrir se existia alguma vida marciana antiga.

A NASA está ainda a explorar formas de trazer amostras de rochas para a Terra de uma forma mais rápida e barata.

A base rochosa na borda da cratera pode fornecer vestígios sobre como surgiram planetas rochosos como Marte e a Terra, sublinhou Steven Lee, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia.

Mas o caminho a seguir não será fácil. O Perseverance escalará terrenos rochosos e encostas com até 23 graus na viagem de um mês.

"Perseverance é certamente um verdadeiro soldado", sublinhou Lee, sobre o rover que percorreu cerca de 29 quilómetros durante a sua exploração.

A rocha no topo da cratera pode ter origem em fontes hidrotermais anteriores -- locais onde a água aquecida e os minerais dissolvidos foram expelidos depois de circularem por baixo da superfície do planeta.

Na Terra, locais semelhantes -- como o Parque Nacional de Yellowstone -- são considerados o berço da vida.