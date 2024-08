Médicos Sem Fronteiras resgatam 191 pessoas no Mediterrâneo em 48 horas

Um navio de resgate da organização Médicos Sem Fronteiras salvou, nas últimas 48 horas, 191 pessoas migrantes no Mediterrâneo Central e dirige-se agora para um porto em Itália.

Segundo conta aquela organização não-governamental na rede social X, o navio "Geo Barents" efetuou várias operações de resgate no Mediterrâneo Central, que se saldaram em 191 salvamentos.

As duas últimas intervenções ocorreram na noite passada, tendo sido resgatadas 52 pessoas, mas a noite mais agitada aconteceu de quinta para sexta-feira, com três operações de resgate que resultaram no salvamento de 139 pessoas em risco de naufrágio.

Numa dessas operações, foram resgatadas 45 pessoas, incluindo duas crianças, que viajam "em sofrimento em barcos de fibra de vidro".

Noutra das ações, a organização assistiu a 37 pessoas a caírem ao mar, "algumas delas empurradas por uma pessoa que mais tarde afastou o barco", relata na sua página.

"A equipa dos MSF resgatou todos com rapidez e segurança", garante a organização, adiantando que todas as pessoas "estão a receber assistência e a recuperar".

O navio "Geo Barents" dirige-se agora para o porto de Civitavecchia, a noroeste de Roma, a capital italiana.

As autoridades italianas deram autorização à embarcação humanitária para atracar em porto seguro.

Os Médicos Sem Fronteiras têm uma página específica na rede social X (MSF Sea) na qual dão conta das suas operações de resgate e dos seus projetos de assistência a pessoas migrantes e refugiadas.