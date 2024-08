Miguel Albuquerque "já perdeu o contacto com as pessoas"

Miguel Morgado, comentador no Linhas Vermelhas, da SIC-Notícias, analisou na última noite todo o comportamento de Miguel Albuquerque desde que deflagrou o incêndio na Madeira. O doutorado em Ciência Política aproveitou o tema de abertura do programa para assumir que o presidente do Governo já perdeu o contacto com as pessoas.

“Há uma expressão que os americanos utilizam para caracterizar determinadas fases da carreira dos políticos - se já chegou a um ponto em que está ‘out of touch’ com as pessoas, com o povo comum. Se perdeu o contacto, se consegue perceber do ponto de vista simbólico, até, qual a conduta que se espera dele. Eu acho que o Miguel Albuquerque já passou essa fase”, vincou.

Miguel Albuquerque era uma pessoa que acompanhava muito o sentido do povo madeirense, mas também já está lá há uns anos, e às vezes esgota-se (...) Alberto João Jardim teve uma longevidade no sentir o pulso do povo madeirense incomparável, mas Miguel Albuquerque, ao seu estilo, também era assim. Deixou de ser. Miguel Morgado

Por outro lado, o comentador do Linhas Vermelhas também abordou outro dois aspectos. Em primeiro, o de que “as pessoas têm de perceber, apesar de toda a pressão que existe da comunicação social e dos Paulos Cafôfos da política portuguesa, que não é o primeiro-ministro que combate o incêndio, não é o Presidente da República e não é o presidente do Governo Regional”.

"Ficou demonstrado no ano catastrófico de 2017 de Pedógão e depois dos incêndios de Outubro - é preciso não esquecer que há Pedrógão em Junho e depois há uma nova catástrofe em Outubro, um ano que foi particularmente grave, não tem comparação nenhuma com o que se está a passar na Madeira, morreram mais de 100 pessoas nessa altura - ficou demonstrado que a presença dos políticos para aparecer na câmara, para ficar com uma fotografia bonita, atrapalha as operações", observou.

Exigimos aos políticos que eles façam coisas que não devem fazer e quando não fazem nós censuramos. Isso é mau do julgamento do povo português. Miguel Morgado

PS avança com comissão de inquérito aos incêndios O Partido Socialista deu uma conferência de imprensa, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira em que anunciou que vai apresentar um pacote de medidas legislativas integradas num plano de gestão do espaço florestal de salvaguarda do território e de segurança das populações e a criação de uma comissão de inquéritos aos incêndios.

Miguel Morgado que também não esqueceu a oposição, no caso em concreto o líder do PS-Madeira. “Eu quero chamar a atenção também para isto, desta figura que a oposição na Madeira está a fazer. Paulo Cafôfo e o Partido Socialista, na Madeira. O incêndio ainda decorre, segundo eu sei. O incêndio ainda decorre e o líder da oposição já pediu uma comissão de inquérito. Isto é de alguém que também não tem escrúpulos nenhuns”, atirou, para depois complementar.

“O que é preciso saber, e nós desconfiamos, que não foram pedidos os meios suficientes a tempo, portanto, ou negligência, ou incompetência ou subestimação do impacto inicial, do incêndio, seja lá o que for, então isso não se faz pelos processos normais da Assembleia Regional? Uma comissão de inquérito para apurar uma coisa destas?”, questionou, contando com o lembrete de Miguel Prata Roque de que o parlamento madeirense está ‘fechado para férias’.