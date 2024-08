Área ardida na Boca da Corrida comprova que "os governantes nada fizeram para prevenir novos fogos", acusa CDU

A CDU visitou este sábado, 24 de Agosto, as zonas atingidas pelos incêndios no Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos, onde coordenador regional Edgar Silva constatou que a a repetição de incêndios "explicam o desleixo e a incúria dos governantes".

De acordo com Edgar Silva, "o Jardim da Serra e, designadamente, a zona envolvente da Boca da Corrida, área duramente atingida por incêndios há poucos anos, é um dos lugares que demonstram, através dos incêndios destes últimos dias, como os governantes se desleixaram, cometeram incúria e pelo que não fizeram, por inação, cometeram crime contra o interesse público".

Toda a área da Boca da Corrida, no alto do Jardim da Serra, voltou a arder porque os governantes nada fizeram para prevenir novos fogos neste lugar. Depois dos últimos incêndios que devastaram este património natural, os governantes não tomaram as necessárias medidas para prevenção de factores de risco, nada fizeram para a redução de riscos. Edgar Silva

Para a CDU, "toda esta área ardida confirma como tudo quanto era urgente fazer para fortalecer a gestão de riscos ficou por concretizar, tudo quanto era inadiável fazer para melhorar o conhecimento sobre os riscos ficou por efetivar, tudo quanto se tornava obrigatório para estabelecer estratégias para redução de riscos e melhorar a preparação face à ocorrência de riscos ficou por materializar".