Formação e Desenvolvimento

A opção por uma formação superior é cada vez mais justificada no contexto da vida contemporânea. Esta opção é, particularmente, importante quando nos comparamos com os países do espaço da OCDE.

Se quisermos optar por uma posição que nos faça evoluir no sentido em que se encontram as sociedades mais desenvolvidas, o País e a Região têm de reforçar o investimento no ensino superior e, igualmente, em investigação e desenvolvimento. No caso particular da Universidade da Madeira, este investimento justifica-se pelo facto de ser necessária uma forte aposta no aumento da sua dimensão, para a aproximar da escala das universidades sediadas em regiões de desenvolvimento idêntico ao nosso.

Vem a propósito integrar esta reflexão no período em que aguardamos a divulgação dos resultados do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, vulgo CNA, bem como dos restantes concursos de acesso, onde se incluem os concursos especiais, associados aos 1.ºs ciclos e os concursos no âmbito dos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP). Trata-se de uma etapa fundamental para os nossos novos estudantes e também para os que continuam connosco nos cursos que ministramos ou os que iniciarão a experiência de uma formação pós-graduada (mestrado, doutoramento, pós-graduação). Isso significa que continuam a apostar no seu projeto de formação, confiando em nós para a consecução desse objetivo.

Projetamos o funcionamento da Instituição para que todos tenham uma experiência marcante na UMa. Uma experiência de acesso a novas e eficazes competências, novos saberes, novas visões sobre as diferentes áreas de conhecimento e especialidades. Uma experiência de conhecimento e de práticas de antecipação da vida profissional. Mas, igualmente, uma experiência humana de contexto académico, de acolhimento e integração em novos ambientes, de cooperação, solidariedade e bem-estar. Tudo isto faz parte da formação integral do ser humano. Foi esta visão uma das justificações para a criação da Universidade da Madeira, em 13 de setembro de 1988.

A Região Autónoma da Madeira tem, neste contexto, uma Universidade que constitui um instrumento privilegiado de formação dos seus quadros profissionais. Precisa, por isso, de continuar a reforçar o investimento nesta área, para evitar a fuga de talento e de especialistas. As regiões que deixam isso acontecer são as que pior se encontram na atualização de quadros com formação de nível superior.

Não queremos que tal aconteça. É, por isso, que lutamos para atingir o objetivo de acertar o passo com o desenvolvimento, ganhando maior dimensão e mais capacidade de apresentar novas soluções no âmbito da nossa intervenção formativa e científica, incrementando o processo de mudança da sociedade.