Fiat 124 Spider: Um ícone da indústria automóvel

Encontre o carro que combina elegância e irreverência: o Fiat 124 Spider 1.4 MultiAir. Este icónico roadster foi idealizado para ser um dos cabriolés mais apetecíveis do momento.

O Fiat 124 Spider é uma verdadeira obra-prima do design italiano e da tecnologia japonesa. Com linhas que evocam os clássicos roadsters dos anos 60, capta olhares por onde passa. O acabamento exterior que conjuga o branco e preto, com detalhes em vermelho, confere-lhe um toque de sofisticação, enquanto o interior em couro oferece o conforto e a elegância que um carro deste calibre merece.

Cada detalhe, desde a grelha frontal com linhas agressivas até às jantas de liga leve, foi pensado para criar uma presença imponente e inconfundível na estrada.

O seu estilo atemporal é cativante. Mas debaixo do capô, o coração desta viatura é um motor 1.4 MultiAir Turbo, capaz de entregar 140 cavalos de pura adrenalina. Está equipado com sistema de escape Record Monza e reprogramado para 178 cavalos, testado em banco de ensaio.

E é este casamento perfeito entre a potência e a eficiência que permite-lhe desfrutar de uma condução emocionante ao volante desta viatura.

Já se imaginou a conduzir estrada fora, a sentir a brisa do vento e o som do motor a embalar a sua viagem? Com o tecto removível, o Fiat 124 Spider transforma cada percurso numa experiência inesquecível a céu aberto.

É uma oportunidade única e está à sua espera no stand do Megamotor. O veículo está meticulosamente mantido e pronto para oferecer muitos mais aventuras a quem tiver a sorte de o adquirir. Se sempre sonhou com um roadster que oferece o melhor dos dois mundos esta é a sua chance.

