Sismo de magnitude 5,0 atinge centro da Síria sem registo de danos

Um sismo de magnitude 5,0 abalou o centro da Síria na segunda-feira à noite, sem registo imediato de grandes danos, de acordo com as autoridades locais que lidaram no ano passado com um terramoto devastador.

O Centro Nacional de Sismos da Síria referiu que o sismo ocorreu a 28 quilómetros a leste da cidade de Hama às 23:56 (21:56 em Lisboa), enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) estimou a magnitude do abalo em 5,0, com uma profundidade de 10 quilómetros.

Não houve relatos imediatos de mortes. As autoridades locais de Hama e das áreas vizinhas controladas pelo Governo não reportaram danos, referiu a agência de notícias estatal síria SANA.

O responsável de saúde da Hama, Maher Younes, referiu à estação de rádio Sham FM que 25 pessoas sofreram "ferimentos ligeiros e moderados" depois de entrarem em pânico e enquanto tentavam escapar ao abalo.

No noroeste do país, controlado pela oposição, a agência local de defesa civil conhecida como Capacetes Brancos também referiu que não houve danos.

Em Damasco e Beirute -- capital do vizinho Líbano, onde o sismo também se fez sentir -- os moradores saíram às ruas temendo um sismo mais forte que colapsasse edifícios.

No Líbano, a tensão já é elevada devido aos receios de uma escalada no conflito em curso entre o grupo militante xiita Hezbollah e as forças israelitas, que pode levar estes países para uma guerra total.

Em 06 de fevereiro de 2023, um enorme terramoto de magnitude 7,8 atingiu a Síria e a Turquia, matando mais de 59 mil pessoas e agravando a devastação na Síria, já devastada pela guerra.