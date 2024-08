Comissário europeu alerta Musk para a moderação na entrevista a Trump

O comissário europeu para o Digital, Thierry Breton, avisou hoje o proprietário da rede social X, Elon Musk, antes de uma entrevista a Donald Trump, para as suas obrigações de moderação para evitar "a amplificação de conteúdos perigosos".

Em mensagem de correio eletrónico dirigida ao multimilionário norte-americano, da qual a AFP obteve uma cópia, Breton recorda-lhe as suas obrigações, no quadro da nova legislação europeia sobre os serviços digitais [DSA, na sigla em Inglês], sublinhando em particular que o imperativo de moderação se aplica a todos os utilizadores da X, "incluindo o senhor".

Esta rede social, comprada por Musk em 2022, tem mais de 193 milhões de assinantes.

Emissor habitual de mensagens incendiárias contra os democratas, Musk deve entrevistar Trump na X, em direto, durante a noite de segunda-feira.

Musk é um apoiante declarado de Trump nas eleições presidenciais nos EUA.

Esta entrevista "também será acessível aos utilizadores [da X] na União Europeia", mencionou Breton.

A DSA obriga todas as plataformas em linha a instalar um sistema de sinalização de conteúdos problemáticos e agir "prontamente" para retirar qualquer conteúdo ilícito ou de lhe impossibilitar acesso, assim que tenha conhecimento do mesmo.

Depois de ter comprado a rede Twitter, Musk vez despedimentos massivos nas equipas de moderação da rede social.

Bruxelas abriu em dezembro um inquérito formal contra a X, suspeita de faltar às suas obrigações em matéria de luta contra informação manipulada.

Em particular, a Comissão Europeia apontou o escasso número de moderadores de conteúdos e um sistema de sinalização de conteúdos ilícitos pouco eficaz.