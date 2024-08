Tribunal mantém 38 moçambicanos, incluindo 10 mulheres com crianças, detidos por tráfico humano

Um tribunal na província sul-africana de Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique, manteve detidos sob custódia policial 38 moçambicanos ilegais, incluindo 16 mulheres com 10 crianças, por alegado tráfico humano, anunciou hoje a polícia sul-africana.

"Foram detidos na sexta-feira, 08 de agosto de 2024, por volta das 20:00, em Kaapmuiden", disse em comunicado a porta-voz da unidade de investigação criminal (HAWKS, na sigla em inglês) da Polícia Sul-Africana (SAPS), Sekgotodi Dineo.

"Dois miniautocarros transportavam as pessoas indocumentadas de Moçambique para Joanesburgo, na República da África do Sul", precisou.

A porta-voz da polícia referiu que "dois condutores de miniautocarros, o condutor de uma carrinha de caixa aberta, e mais 38 passageiros moçambicanos indocumentados, com idade entre 17 e 40 anos" compareceram hoje no Tribunal de Magistrados da cidade de Barbeton, a cerca de 113 quilómetros da fronteira de Koomatipoort com o vizinho Moçambique.

"Durante a operação [policial], identificou-se um total de 16 mulheres que viajavam com 10 crianças pequenas, quatro raparigas adolescentes, e 15 homens, sem a devida documentação", salientou Sekgotodi Dineo.

"Os suspeitos foram detidos e acusados de rapto, auxílio, cumplicidade e violação da Lei da Imigração, respetivamente", salientou.

O tribunal decidiu adiar para os próximos dias 13 e 20 deste mês a apreciação do caso, indicou a porta-voz da polícia sul-africana.