Papa recorda bombas de Hiroshima e Nagasaki e exorta fieis a rezarem pela paz

O Papa Francisco recordou hoje o 79º aniversário dos bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki, decorridos na terça-feira, exortando, mais uma vez, a rezar pela paz perante as guerras que assolam o mundo atual.

"Nestes dias, recordámos o aniversário dos bombardeamentos atómicos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki", disse o pontífice no final da oração do Angelus dominical perante os fiéis na Praça de São Pedro.

"Enquanto continuamos a encomendar ao Senhor as vítimas desses acontecimentos e de todas as guerras, renovamos a nossa intensa oração pela paz, especialmente pelos mártires da Ucrânia, do Médio Oriente, da Palestina, de Israel, do Sudão, de Myanmar", acrescentou Francisco.

O Papa também pediu orações "pelas vítimas do trágico acidente aéreo no Brasil", que esta semana causou 62 mortos.

Recordou ainda a festa de Santa Clara de Assis, que se celebra todos os anos a 11 de agosto, e dirigiu "um pensamento a todas as clarissas".

No seu discurso aos fiéis, o Papa apelou também à "escuta de Deus" além dos próprios esquemas.

"A verdadeira fé e a oração abrem a mente e o coração, não os fecham", disse Francisco, que advertiu aqueles que "realizam suas práticas religiosas não tanto para escutar o Senhor, mas para encontrar nelas uma confirmação do que pensam".