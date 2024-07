O Hotel Santa Cruz que nunca saiu do papel

Um hotel na foz da Ribeira da Boaventura, em Santa Cruz, era dado como certo em 1999. Faltavam apenas alguns pareceres jurídicos para que o projecto saísse do papel. Era essa a indicação da Câmara Municipal. No entanto, o empreendimento turístico nunca saiu do papel.

O hotel deveria ser composto por cinco ou seis pisos, destinado tanto ao turismo como à habitação. Os pisos mais baixos iriam comportar a recepção, salas de estar e de convívio. Nos restantes, além dos serviços, ficariam localizados os quartos de tipologia T1, T2 e duplex. Quanto aos espaços de lazer, o projecto previa duas piscinas de grande dimensão, espaços verdes, solários, esplanadas, arrumos e apoio balneares. Estes últimos poderiam ser usados pelo condomínio habitacional e pelo público em geral.

A promenade seria criada por forma a ligar este complexo ao centro de Santa Cruz, proporcionando um agradável passeio a pé.

A intenção de construir um hotel nesse local vinha já dos anos 80, mas dificuldades de financiamento e técnicas levaram ao adiamento do projecto que, em 1999, voltou a dar entrada nos serviços da Câmara Municipal. Desta feita, a autarquia garantia que faltavam apenas alguns pareceres para que o projecto avançasse.

No entanto, como sabemos agora, esse nunca sairia do papel. Nessa zona, actualmente, funcionam as piscinas da Boa Ventura, bem como as instalações do Iate Club Santa Cruz, campo de futebol e Aquaparque.