Relativamente à distribuição do investimento por Programa, a Recuperação e Resiliência (PRR) representa 34,9% do total previsto para 2024, seguido da Mobilidade sustentável (22,5%), da Saúde com 6,6%, da Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza com 6,3%, do Turismo, cultura e património com 5,7% e das Actividades tradicionais (4,4%).

Através do PRR “pretende-se implementar um conjunto de reformas e de investimentos destinados a repor o crescimento económico sustentado, reforçando o objectivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década”.

O reforço da resiliência económica, social e territorial assume a primeira dimensão estruturante do PRR, que pretende dar resposta de primeira linha na transição entre a estabilização económica e social que procurou atenuar os efeitos da crise pandémica e a recuperação necessária para que a economia e a sociedade estejam mais bem preparadas para choques futuros.

A transição digital assume uma inegável importância enquanto instrumento da estratégia de desenvolvimento da Região. A pandemia veio expor ainda mais a urgência de dispor de redes e estruturas digitais eficazes que permitam desmaterializar as aprendizagens, as transações e os processos.