Grupo Fantasy Team do Prestige Dance conquista Taça de Portugal de Dança Desportiva

No último domingo, o Pavilhão Desportivo e Municipal de Gaia, no Porto, foi palco de uma competição onde o Grupo Fantasy Team "brilhou intensamente", conforme refere o grupo em

As talentosas meninas deste grupo sagraram-se Campeãs da Taça de Portugal de Dança Desportiva, encantando o público e os júris com suas performances impecáveis e coreografias inovadoras. Prestige Dance

O Prestige Dance diz que a vitória na Taça de Portugal "não foi apenas um marco na carreira do Grupo Fantasy Team, mas também um testemunho do esforço, dedicação e paixão que as dançarinas e seus treinadores investiram".

Elenco da equipa campeã da Taça de Portugal

Professores:

Oksana Kerekesh

Mariana Menezes

Volodymyr Kerekesh

Membros:

Alice Barbosa

Beatriz Caldeira

Cristiana Camacho

Matilde Câmara

Sofia Carvalho

Yara Gonçalves