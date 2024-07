ADN volta a propor que Governo Regional frete avião para ligação Madeira-Lisboa

O ADN emitiu um comunicado onde lamenta que com o início do período de férias de Verão ainda não tenhamos um Subsidio Social de Mobilidade que seja automaticamente abatido ao preço das viagens entre a Região, Lisboa ou Porto. Por isso, o partido volta a propor o "fretamento por parte do Governo Regional dum avião Airbus A320 (por exemplo) com 180 lugares, que tem um custo aproximado aos 17.500€ pela ligação entre os aeroportos da RAM e continente português, em que cada madeirense ou porto-santense pagaria directamente os 86€ previstos, evitando terem de desembolsar antecipadamente milhares de euros (em casos de famílias)".

Segundo o partido, que já tinha apresentando esta proposta anteriormente, "a diferença entre o fretamento do avião e o valor pago pelos madeirenses e porto-santenses rondaria os 2.000€, valor esse muito reduzido se compararmos ao que tem de ser subsidiado entre os valores reais de custo e os preços exorbitantes exigidos pelas companhias aéreas, representando assim uma poupança no nosso orçamento regional e evitando o habitual stress nos serviços dos CTT no que diz respeito a reembolsos".

"Uma vez mais, o ADN considera que os partidos políticos eleitos e respectivos deputados, estão em falta para com o seu eleitorado, pois mais uma vez esta promessa regressou «à gaveta» para apenas voltar a ser usada em campanha nas próximas eleições", refere Miguel Pita, acrescentando que a proposta deste partido ainda vai a tempo de ser implementada e, eventualmente, se houvesse sucesso, podia ser replicada no período de Natal.