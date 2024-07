Funchal sensibilizou para a causa animal com campanha itinerante

Foi ontem que se realizou mais uma campanha de sensibilização ambiental itinerante, denominada 'O Futuro começa aqui!', promovida pelo Departamento do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, através da Unidade de Sensibilização Ambiental. Desta feita, o tema foi a causa animal, numa parceria com o Teatro Bolo do Caco.

Segundo nota à imprensa, o objectivo passa por "chegar aos munícipes e a quem nos visita de forma lúdica, pedagógica e dinâmica através da teatralização de um grupo de personagens visualmente apelativos e bem-humorados que impulsionam e sensibilizam para as boas práticas ambientais: água, causa animal, alterações climáticas, espaços verdes e resíduos.

Ao longo deste ano vão realizar-se cinco acções de sensibilização. Em Março falou-se sobre a 'Água', em Maio sobre 'Jardins e Espaços Verdes' e ontem sobre a 'Causa Animal', nomeadamente no que diz respeito ao não abandono com a chegada das férias, dar a conhecer os animais que estão para adopção no Canil Municipal, relevar a importância da vacinação e também a colocação do microchip nos animais de companhia.

"Dezenas de participantes foram interpelados e convidados a partilhar algumas curiosidades sobre os seus animais de estimação. A ação decorreu no centro do Funchal e no Jardim da Ajuda local de referência para os Munícipes que passeiam os seus animais de companhia. Para além dos temas já referidos voltou-se a reforçar a importância de apanhar os dejetos dos animais e da obrigatoriedade do uso de trelas na interação dos animais no espaço público", explica a mesma nota.

A próxima edição será dedicada às 'Alterações Climáticas' e realiza-se em Setembro.