Zelensky vai discursar em conselho de ministros extraordinário em Londres

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai participar na sexta-feira num conselho de ministros extraordinário em Londres, onde vai transmitir aos membros do novo governo de Keir Starmer os últimos progressos na linha da frente, adiantou hoje Downing Street.

O líder ucraniano, que luta contra a Rússia há mais de dois anos, será o primeiro líder estrangeiro a dirigir-se pessoalmente aos ministros britânicos desde 1997, quando o primeiro-ministro trabalhista, Tony Blair, convidou o Presidente norte-americano Bill Clinton.

"A Ucrânia está e estará sempre no centro das prioridades deste governo, pelo que é inteiramente apropriado que o Presidente Zelensky faça um discurso histórico ao meu gabinete", vincou Keir Starmer, citado num comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro (Downing Street).

Espera-se também que os dois líderes assinem um tratado que visa reforçar as capacidades industriais de defesa do Reino Unido e da Ucrânia e aumentar a produção de equipamento militar e armamento.

Este tratado deverá permitir à Ucrânia aceder a financiamento de 3,5 mil milhões de libras (4,6 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) para apoiar as suas Forças Armadas e permitir que as empresas de defesa de ambos os países invistam para inovar e reforçar as suas capacidades militares.

Os avanços da Rússia no campo de batalha "não são nada comparados com o apoio internacional coletivo à Ucrânia ou com a força dos laços entre os nossos povos", sublinhou Starmer.

Segundo Downing Street, o Reino Unido apelou quinta-feira aos 44 países europeus e à União Europeia, cujos representantes estiveram reunidos em Blenheim (noroeste de Londres) para a cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), a "trabalharem juntos" para melhor lutar contra a "frota fantasma" russa.

"Juntamente com os nossos parceiros europeus, enviámos uma mensagem clara àqueles que permitem que [Vladimir] Putin escape às sanções: não permitiremos que a frota fantasma da Rússia e o dinheiro sujo que ela gera circulem livremente nas águas europeias, colocando a nossa segurança em risco", vincou Starmer.

Composta por cerca de 600 navios, esta frota transporta cerca de 1,7 milhões de barris de petróleo por dia e, segundo Londres, é utilizada para contornar as restrições ocidentais decididas desde a invasão da Ucrânia.

O Reino Unido anunciou também sanções contra os navios-tanque utilizados para transportar 'ouro negro' russo.

A quarta cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), concluída hoje à noite, permitiu aos europeus cerrar fileiras em torno da Ucrânia, face à incerteza colocada por um possível regresso de Donald Trump à Casa Branca dentro de alguns meses.