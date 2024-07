Dormidas no alojamento turístico da Madeira cresceram 13,7% em 2023

O alojamento turístico global registou, em 2023, a entrada de 2,1 milhões de hóspedes, que produziram 11,2 milhões de dormidas que cresceram 13,7% face a 2022 e 32,0% em relação a 2019, ano de referência para a pré-pandemia.

Os dados foram avançados há pouco pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que disponibiliza hoje no seu portal de internet a publicação dos resultados definitivos das Estatísticas do Turismo de 2023.

O alojamento turístico global inclui os estabelecimentos da hotelaria, turismo no espaço rural e de habitação, alojamento local, time-sharing na modalidade de habitação periódica, colónias de férias e pousadas da juventude. Neste campo, os residentes em Portugal contribuíram com cerca de 1,7 milhões de dormidas, valor muito semelhante ao de 2022, enquanto os estrangeiros não residentes originaram cerca de 9,4 milhões de dormidas, correspondendo a um aumento de 16,6%.

Relativamente ao alojamento turístico colectivo, o número de dormidas no alojamento turístico – hotelaria, turismo no espaço rural e alojamento local – aproximou-se dos 11,0 milhões (+13,9% que em 2022 e +34,8% que em 2019), tendo os residentes em Portugal contribuído com cerca de 1,7 milhões de dormidas, traduzindo-se num ligeiro decréscimo de 0,4% em relação a 2022.

O mercado nacional foi o terceiro mais importante, depois do alemão e do britânico, representando 15,6% do total.

As dormidas dos estrangeiros não residentes originaram cerca de 9,2 milhões de dormidas (84,4% do total), correspondendo a um acréscimo de 17,0% em comparação com o ano precedente. Os principais mercados emissores foram o Alemanha, Reino Unido, França, Polónia, Países Baixos, Espanha, República Checa e Dinamarca, que concentraram 75,2% das dormidas de estrangeiros não residentes (77,2% em 2022).

De acordo com a DREM, a taxa líquida de ocupação-cama (TLOC) no alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas) atingiu os 65,5%, +3,9 pontos percentuais (p.p.) que em 2022 e +7,4% p.p. que em 2019.

A estada média no alojamento turístico da RAM foi de 4,67 noites, inferior à do ano anterior (4,80 noites).

Quanto ao RevPAR, que mede o proveito obtido por quarto disponível, atingiu os 73,36 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +22,6% que em 2022 e +65,6% que em 2019.

O rendimento médio por quarto ocupado (ADR), no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), rondou os 96,60 euros, em 2023, +14,1% que no ano precedente e +40,3% face a 2019.

Hotelaria regista crescimento de 8,5% e concentra 74% das dormidas

Quanto aos resultados da hotelaria, esta contabilizou 1,5 milhões de hóspedes entrados em 2023 e cerca de 8,1 milhões de dormidas, crescendo, estas últimas, 8,5% comparativamente a 2022, tendo concentrado 74,0% das dormidas do alojamento turístico colectivo.

Os proveitos totais e de aposento deste segmento subiram 21,8% e 24,7%, respectivamente, face a 2022 (+57,4% e 68,5% que em 2019, pela mesma ordem).

As dormidas dos residentes no estrangeiro ultrapassaram os 6,8 milhões (84,0% do total da hotelaria), tendo crescido 10,9% em comparação com o ano precedente. O Reino Unido foi o principal mercado (quota de 23,1% do total), seguido da Alemanha (quota de 20,2% do total). Em termos de evolução, e comparando estes dois mercados, o germânico apresentou um maior crescimento face a 2022, de +13,1%, enquanto o britânico registou um aumento de apenas 3,2%.

Os turistas nacionais produziram 1,3 milhões de dormidas (-2,7% que em 2022), representando 16,0% do total de dormidas da hotelaria. O mercado português mantém-se como o terceiro mais importante neste segmento, depois do britânico e do alemão.

A taxa de ocupação-cama anual rondou os 68,0%, +4,0 p.p. que em 2022 (+6,1 p.p. que em 2019). Já a estada média neste segmento da RAM foi de 4,75 noites, ligeiramente inferior à do ano anterior (4,87 noites).

A média anual de 2023 do rendimento por quarto (RevPAR) foi de 78,15€ (+22,5% face a 2022) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) de 99,40€ (+14,1% que em 2022).

Turismo no espaço rural com crescimento de 20%

Analisando o turismo no espaço rural, a média de estabelecimentos em funcionamento em 2023 foi de 63, onde foram geradas 255,1 mil dormidas (2,3% do total do alojamento turístico coletivo), representando um acréscimo de 19,5% relativamente a 2022 e um aumento de 61,3% face a 2019.

Alojamento local com subida de 34%

No Alojamento Local, foram registados 532,1 mil hóspedes entrados (+39,9% que em 2022), que deram origem a mais de 2,6 milhões de dormidas, traduzindo um acréscimo de 34,1% face a 2022 e de 111,8% comparativamente a 2019.

Time-sharing em queda

No segmento Time-sharing, verificou-se a entrada de 53,7 mil hóspedes (-10,1% que em 2022). As dormidas fixaram-se em 570,8 mil, diminuindo 8,4% face a 2022 e 8,6% em relação a 2019.

Do total de hóspedes entrados e de dormidas, cerca de 67,5% e de 65,5%, pela mesma ordem, já se encontram contabilizados na hotelaria, dado que todos os estabelecimentos de time-sharing na modalidade de “habitação turística” estão contemplados na amostra do Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros Alojamentos (IPHH), indica a DREM.

"É apurado de forma autónoma, num inquérito próprio, desenvolvido pela DREM (Inquérito à Permanência de Hóspedes nos Estabelecimentos de Time-sharing), o total de estabelecimentos que praticam aquela modalidade, que, em 2023, contabilizou 17,5 mil hóspedes entrados e 196,9 mil dormidas, com a estada média a situar-se nos 8,15 dias", explica.

Colónias e pousadas de férias cresce 27,3%

Relativamente ao grupo de 'outros tipos de alojamento turístico colectivo', registaram-se 36,1 mil dormidas nas colónias de férias e pousadas de juventude, representando acréscimos de 27,3% em relação a 2022 e de 52,3% face a 2019. O mercado nacional foi responsável por 74,3% do total dessas dormidas (+34,2% que em 2022).

Parques de campismo com perto de 4.900 utilizadores

Os três parques de campismo da RAM, no ano em analise, receberam 4.866 campistas, que produziram 11.481 dormidas.

Campos de golfe com aumento de 8,3% gera 3,8 milhões de euros

O Inquérito aos Campos de Golfe revela a realização de 75.072 voltas nos três campos de golfe da RAM, no ano de 2023 (+8,3% que em 2022 e +14,8% que em 2019), tendo gerado cerca de 3,8 milhões de euros de receitas.

Movimento de passageiros em navios de cruzeiro cresce 50,1%

Na Região, de acordo com os dados fornecidos pela Administração dos Portos da RAM à DREM, foi registada a entrada de 279 navios de cruzeiro (menos 44 que em 2022), contabilizando-se 615,7 mil passageiros em trânsito (+50,1% que em 2022 e +4,5% que em 2019), com 92,3% desse movimento a se registar nos 1.º e 3.º quadrimestres do ano.