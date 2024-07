Apresentação de propostas para o Orçamento Participativo do Funchal termina dia 31

A Câmara do Funchal relembra que a fase de apresentação de propostas ao Orçamento Participativo do Funchal 2024-2025 termina a 31 de Julho.

A autarquia prevê para o OPF 2024-2025 uma verba global de 600 mil euros, que servirá para financiar e implementar os projectos mais votados pelos participantes nas 4 categorias (juvenil, escolar, concelhia e senior).

Esta é, pois, uma oportunidade para os cidadãos se fazerem ouvir, propondo ideias de melhoria para a cidade. As propostas aprovadas, na análise técnica, poderão ser elegidas pelos cidadãos e posteriormente implementadas pelo Município.

Saiba mais em https://op.funchal.pt./ e em https://www.facebook.com/op.funchal

OPF está organizado de acordo com a seguinte metodologia e cronologia :

Preparação do processo e divulgação (1 a 31 de Maio de 2024): divulgação presencial e digital da iniciativa por parte da equipa do Orçamento Participativo do Funchal, junto das diversas instituições, entidades e associações da cidade;

Apresentação de propostas (15 Maio a 31 Julho de 2024): os cidadãos são convidados a apresentar ideias às categorias juvenil, escolar, concelhia e senior, através da plataforma electrónica op.funchal.pt ou através das sessões de esclarecimento;

Análise técnica (7 Agosto a 7 Outubro de 2024): as propostas apresentadas são analisadas pela equipa de avaliação técnica, composta pelos técnicos municipais;

Votação pública (1 Novembro a 1 Dezembro de 2024): o direito à votação é exercido por todos os cidadãos, portugueses e estrangeiros, através da plataforma electrónica ou através de SMS;

Apresentação dos Resultados (Dezembro de 2024): Os projectos eleitos pelos cidadãos na votação pública são apresentados numa sessão pública presidida pela presidente da CMF e pela população em geral. Simultaneamente, os resultados são publicados na plataforma online;

Execução dos projectos aprovados (Janeiro de 2025 a Janeiro 2027): Concretizado o projecto, procede-se à sua inauguração e entrega à população, em cerimónia presidida por um representante da CMF e pelos respectivos participantes