Faça-se à estrada com o Renault Mégane CC

Está à procura de um novo veículo que encaixe na perfeição nas suas medidas e exigências? O stand do Megamotor tem o modelo que poderá ser o ideal para si: o Renault Mégane CC 1.5 DCI GT LINE.

Se ambiciona andar na estrada ao volante de um automóvel que prima pela sustentabilidade e conforto esta é capaz de ser a opção perfeita para o seu próximo investimento no ramo automóvel.

Além do mais, entre as principais características desta viatura cabriolet, com tecto panorâmico, está o motor 1.5 diesel com 110 cavalos de potência e caixa manual de 6 velocidades. De uma forma sucinta, este é o veículo prático, económico e confortável, perfeito para passeios em família nesta estação de Verão.

Saiba que o modelo que lhe apresentamos hoje na versão GT Line está à sua espera com vários extras de fábrica, entre os quais sensores de estacionamento, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, bancos desportivos, chave inteligente, GPS, rádio com entrada USB, sensores luz e chuva, e muitos mais.

Se esta descrição despertou a sua curiosidade, considere que o seu valor comercial está fixado nos 15 500 euros, havendo a possibilidade de retoma mesmo estando sujeito a alguma dívida nas suas finanças pessoais. Existe, de igual forma, a oportunidade de um financiamento que vai desde desde 215,33 euros por mês, sem entrada inicial, e garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Apesar de já ter percorrido cerca de 50 000 quilómetros na estrada, este veículo está pronto para continuar esta jornada nas suas mãos.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107/913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.