Equipas do POCIR detectaram 95 incêndios no último mês na Madeira

As equipas do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) já detectaram, desde o dia 1 de Junho, 95 incêndios na Região.

Na apresentação do balanço do primeiro mês do POCIR, Valter Ferreira, chefe de divisão de operações, revelou que 77 destes incêndios foram queimadas não autorizadas, seguindo-se 13 incêndios em mato, três incêndios florestais, um incêndio agrícola e uma queimada autorizada .

Uma situação que levou o presidente do Governo Regional a deixar mais um apelo: "não podemos continuar a admitir que ocorram queimadas não autorizadas, que põe em causa vidas, bens e património".

Miguel Albuquerque admitiu ainda que no último mês já houve registo de fogo posto, mas deixou claro que o Serviço Regional de Protecção Civil tem agora drones em fiscalização de noite e de dia, que neste momento têm a capacidade de detectar atitudes criminosas.

Na cerimónia, deixou ainda um outro apelo à população, para limpar o mato em redor das habitações e evitar catástrofes futuras devido ao aumento das temperaturas com as alterações climáticas.

O governante referiu que no primeiro mês do POCIR estiveram no terreno 668 equipas, constituídas por 2.116 operacionais, que percorreram 39.502 quilómetros. Além disso, o meio aéreo esteve empenhado em duas missões, efectuando 13 descargas de água.

Recordou ainda que no ano passado foram detectadas pelas equipas de patrulhamento 378 queimadas não autorizadas.

Por fim, elogiou o trabalho das equipas do POCIR, que conseguiram resolver grande parte dos casos.

A implementação deste plano, que arrancou no dia 1 de Junho e estende-se até ao dia 30 de Novembro de 2024, contou com um investimento de 950 mil euros por parte do Governo, visando o funcionamento de um dispositivo de intervenção permanente entre várias equipas.

Cerca de 250 bombeiros estão a assegurar a vigilância nas serras da Região este ano.

Tal como o DIÁRIO noticiou, apesar da nota de imprensa ter dado conta de que seria novamente apresentado o POCIR esta quarta-feira, o que já tinha sido apresentado no dia 31 de Maio por Pedro Ramos, a cerimónia teve por objectivo abordar o balanço do primeiro mês de patrulhamento.

Miguel Albuquerque voltou hoje a reforçar as palavras do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, que nesse dia deixou a garantia de que se o Orçamento fosse aprovado seria pago com retroactivos em Janeiro.