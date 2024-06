CDU festeja eleição de eurodeputado mas reconhece que "não corresponde ao necessário"

O secretário-geral do PCP manifestou-se hoje "muito satisfeito" com a eleição de um eurodeputado da CDU, salientando que foi alcançada apesar de uma "campanha de menorização" da sua candidatura, mas reconheceu que "não corresponde ao necessário".

"A confirmação da eleição do deputado da CDU para o Parlamento Europeu reveste-se de particular significado, ainda que não corresponda ao que seria necessário para uma maior expressão da defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e de Portugal nessa instituição parlamentar", afirmou Paulo Raimundo num hotel lisboeta onde está a decorrer a noite eleitoral da CDU.

O secretário-geral do PCP defendeu que o resultado da CDU tem particular significado tendo em conta que foi alcançado "no quadro de uma prolongada campanha de menorização" da sua candidatura, que era apresentada "como a força que não ia eleger".

"Alguns hoje pensavam que hoje iam calcar o desaparecimento da CDU, enganaram-se porque o povo não permitiu que isso acontecesse", disse.

Com o ex-secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa a ouvi-lo na primeira fila, Paulo Raimundo reconheceu que a CDU gostaria de ter conseguido eleger mais eurodeputados - salientando que isso é "uma evidência" -, mas acrescentou que o resultado de hoje dá "confiança redobrada" à coligação.

"Estamos muito confiantes e satisfeitos como resultado que obtivemos. É um grande contributo para a nossa luta, para nosso povo e para os trabalhadores", disse.