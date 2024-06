Montenegro confiante que portugueses vão dar "vitória substancial à AD"

O primeiro-ministro e líder do PSD afirmou hoje estar confiante de que os portugueses vão reconhecer esforço da AD e dar uma "vitória substancial" à coligação.

Na tradicional descida do Chiado, Luís Montenegro afirmou que esta foi "uma campanha espetacular" e que "vai ter o reconhecimento desse esforço, desse compromisso positivo com o país no próximo domingo".

O candidato da AD às europeias, Sebastião Bugalho, afirmou ter sido uma honra como "português de 28 anos" defender "os portugueses na Europa e tentar levar os ideais da Europa para junto dos portugueses.

Bugalho falava aos jornalistas ao lado de Luís Montenegro, que chegou a segurar nos microfones dos jornalistas para facilitar as declarações ao cabeça de lista da coligação.

O candidato, sublinhando a mensagem do líder do PSD, afirmou estar comovido com a mobilização da coligação nesta campanha e disse contar "com a confiança de todos os portugueses e de todas as portuguesas no dia 9".

"Sentimos cada vez mais que dia 09 vai ser um dia bom para AD, um dia bom para Portugal e um dia bom para a Europa", afirmou.

O cabeça de lista da AD teve hoje ao seu lado na tradicional descida do Chiado os líderes do PSD e do CDS-PP, Luís Montenegro e Nuno Melo, bem como os ministros da Educação e da Juventude.

A descida num percurso de cerca de 750 metros durou aproximadamente meia hora e encerrou com um comício no Arco da Rua Augusta, onde discursam os líderes partidários da AD e o cabeça de lista.