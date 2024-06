Von der Leyden desce Santa Catarina ao lado de Montenegro e Bugalho e muita segurança

A presidente da Comissão Europeia e candidata ao cargo juntou-se hoje à campanha da AD na tradicional passagem por Santa Catarina, ao lado do líder do PSD e do cabeça de lista, Sebastião Bugalho, numa "bolha" de segurança.

A arruada começou na Capela das Almas cerca das 18:40 e durou menos de meia-hora, com Ursula von der Leyen, Luís Montenegro e o cabeça de lista da AD a juntarem-se um pouco mais abaixo na Rua de Santa Catarina, no Porto.

Nem a comunicação social nem quase nenhum popular conseguiu furar a "bolha" de segurança formada por cerca de uma dezena de elementos, entre a comitiva da AD e da candidata do Partido Popular Europeu à Comissão Europeia.

Na primeira fila da arruada, estavam também o líder do CDS-PP, Nuno Melo, o ex-eurodeputado Paulo Rangel e a recandidata Lídia Pereira.

As juventudes partidárias alteraram um pouco as habituais palavras de ordem e gritaram "Don't stop Ursula", empunhando bandeiras da União Europeia e t-shirts de apoio a candidata.

Os "jotas" pediram e a candidata à Comissão Europeia também saltou, juntamente com Montenegro, Melo e Bugalho, que ainda ouviram uma tuna académica durante breves instanres.

O histórico militante do PSD Amândio de Azevedo foi dos poucos a quem os seguranças permitiram cumprimentar os "notáveis" da arruada, onde se incluíam também deputados e dirigentes do PSD e CDS-PP como Hugo Soares, Pedro Morais Soares, Pedro Duarte ou Miguel Guimarães.

Há três meses, nas legislativas, o percurso da tradicional "arruada" portuense da AD foi um pouco mais longo e durou cerca de 45 minutos e com Montenegro a falar, por várias vezes, ao longo do percurso.

Tal como em março, a comitiva da AD terminou a arruada na praça Dom João I, onde estava já montando o palco para o comício do penúltimo dia de campanha.