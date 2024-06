Campanha da CDU serviu para lançar jovem candidato e divulgar propostas

Duarte Martins é o nome madeirense que foi incluído na lista da CDU às eleições europeias deste domingo. O jovem candidato, com 29 anos, surge no 13.º lugar da lista, numa coligação que elegeu dois eurodeputados há cinco anos. Como as hipóteses de eleição de Duarte Martins são meramente teóricas, a campanha na Madeira foi essencialmente uma oportunidade para a CDU marcar terreno e colocar em discussão pública alguns temas e propostas.

Assim, a candidatura da CDU organizou iniciativas em locais com muitos trabalhadores, como a estação de resíduos sólidos dos Viveiros ou o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde defendeu a necessidade da Europa valorizar o trabalho, combater a precariedade laboral e as baixas remunerações.

Também alertou para a pobreza e a exclusão social, problemas que afectam uma em cada quatro crianças na União Europeia e que associou à política de desrespeito por direitos, pela precariedade laboral, pela liberalização e privatização, pelo desinvestimento nas funções sociais do Estado.

Os custos da aquisição da habitação também estiveram em foco, com o candidato madeirense a dizer que a UE tem de enfrentar os interesses da banca, dos fundos imobiliários e grandes proprietários.

A maioria das iniciativas da candidatura da CDU teve lugar no Funchal, mas houve pelo menos duas excepções. Houve uma acção em Câmara de Lobos, para reivindicar o apoio à renovação da frota pesqueira, e outra no mercado agrícola do Santo da Serra, onde se defendeu a valorização da produção regional e a soberania alimentar.

A candidatura também destacou o trabalho dos dois eurodeputados comunistas portugueses, apontando para os dados estatísticos: “ao longo de cinco anos de legislatura, os deputados da CDU efectuaram mais de 517 intervenções em plenário, cerca de 525 perguntas escritas à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu, 3.076 declarações de voto, e assumiram a responsabilidade directa pelo acompanhamento de 71 relatórios, 8 deles como relatores e 64 pareceres, 2 deles como relatores, além de 25 resoluções”.

Em suma, a campanha da CDU foi sido ajustada às possibilidades da candidatura nestas eleições europeias e serviu basicamente para difundir as propostas e dar a conhecer Duarte Martins, quiçá uma aposta em actos eleitorais futuros na Madeira.