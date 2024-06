Albuquerque critica quem classifica de eleitoralista baixar o IVA reduzido

O presidente do Governo Regional foi confrontado com as criticas de economistas, nomeadamente de Paulo Pereira, presidente da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, que à imprensa considerou que retirar 1% na taxa reduzida do IVA não passa de uma medida eleitoralista, por entender que na prática tal não irá ter reflexo na vida dos madeirense.

“É possível que não tenha na vida dele, mas de certeza que para as pessoas vai ter, uma vez que estamos a falar, de um conjunto de produtos e de serviços que são aqueles que têm a taxa reduzida, exactamente porque são aqueles que são mais consumidos”, contrapôs Miguel Albuquerque.

Que não apenas bens de primeira necessidade, mas também “o acesso à cultura, os jornais também têm a ver com a informação, portanto tudo isso são áreas, são cerca de 60 e tal produtos que têm uma taxa de redução e essa taxa de redução de 5% para 4% é preciso sublinhar, é o diferencial máximo que nós conseguimos face à lei das finanças regionais”, concretizou.