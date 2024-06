Dívida pública global atinge recorde de 89 biliões de euros em 2023

A dívida pública global atingiu um recorde de 97 biliões de dólares (cerca de 89 biliões de euros) em 2023, indicaram ontem as Nações Unidas, detalhando que os países em desenvolvimento são responsáveis por um terço deste montante.

Em relação a 2022, o valor em dívida aumentou cerca de 5,6 biliões de euros.

Num relatório hoje divulgado, as Nações Unidas referiram que um em cada três países em desenvolvimento está a gastar mais dinheiro com o pagamento de juros do que em programas para "áreas críticas do desenvolvimento humano", como cuidados de saúde, educação e ação climática.

Em 2023, a dívida pública destes países representou 29 biliões de dólares (quase 27 biliões de euros), o que corresponde a cerca de 30% do total.

"Os países em desenvolvimento não devem ser forçados a escolher entre servir a sua dívida e servir o seu povo", sublinhou o relatório "Mundo da Dívida -- A arquitetura financeira internacional deve mudar para garantir a prosperidade futura para as pessoas e para o planeta".