Pendor técnico sobrepôs-se ao peso político

Conseguiu consolidar o seu lugar na orgânica governamental apresentando bons resultados, reconhecidos inclusive pela agências de notação financeira. O secretário que tem a chave do cofre já não é visto apenas como homem de confiança de Pedro Calado, de quem foi director regional adjunto.

Rogério Gouveia tem trilhado o seu caminho assente mais na vertente técnica do que na política. Com origem em Santana não é um peso pesado dentro do PSD, apesar de mostrar especial interesse pelos assuntos relacionados com o concelho e de frequentemente emitir opinião sobre a forma como é governado pelo autarca centrista. No futuro poderá ser o candidato do partido àquela câmara nortenha.

Alinhado com Miguel Albuquerque não vê com bons olhos uma descida da carga fiscal na Região enquanto não houver uma nova Lei das Finanças Regionais. Apesar do coro de críticas da oposição e da pressão de diversos sectores, Rogério Gouveia nunca afirmou publicamente ser a favor de uma descida da taxa do IVA ou do alastramento do diferencial fiscal (-30%) as todos os escalões do IRS. Antes pelo contrário.

A sua conhecida descrição não o impede de travar os ímpetos mais despesistas que os seus colegas de governo possam denotar. Cabe-lhe controlar os gastos orçamentais e ele não facilita nesse âmbito.

Ao contrário do que aconteceu em Setembro do ano passado, o seu lugar no governo não foi, desta vez, questionado. A sua permanência era um dado adquirido para Albuquerque. Ainda se especulou se poderia optar por um secretário de pendor mais político, mas o conhecimento prático dos dossiers e a premência na agilização do PRR, fizeram com que o presidente renovasse a aposta em Rogério Gouveia.

No novo governo passa a tutelar o IDE.