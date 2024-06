JPP/Açores diz que Governo Regional quer "pilotar" SATA com nomeação de Rui Coutinho

O JPP/Açores considerou hoje que com a nomeação do antigo diretor regional dos Transportes Aéreos Rui Coutinho para presidente da SATA, o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) "quer pilotar a companhia aérea".

Em comunicado hoje divulgado, o coordenador regional do JPP/Açores, Carlos Furtado, diz não ter dúvidas "de que a indicação de Rui Coutinho para presidente do conselho de administração da SATA Holding SA, é a formalização de que o Governo Regional dos Açores quer indiscutivelmente 'pilotar' a companhia aérea".

Para o partido, "não está em causa a pessoa indicada, nem sequer a forma clara como o Governo Regional dos Açores assume agora esta condição, mas sim que o Governo Regional dos Açores clarifique aos açorianos qual o rumo que pretende para a companhia e consequentemente para a mobilidade aérea regional porque, isso sim, é o que interessa à região".

Na nota, o JPP/Açores congratula-se porque "finalmente a companhia aérea vai ter um novo conselho de administração", no entanto, aponta que "o futuro da SATA passa pela gestão quotidiana a partir do Governo Regional dos Açores, sendo que este futuro continua comprometido".

O Governo Regional "não poderá doravante se desresponsabilizar de todos os acontecimentos e procedimentos que a companhia [aérea] levar a efeito, principalmente aqueles que não correrem bem", lê-se.

Carlos Furtado também considera estranho que o executivo tenha anunciado a criação de um Conselho Estratégico para dar mais robustez às futuras decisões da companhia, numa altura em que "a 'estratégia' já está definida e passa pela alienação do 'handling' e pela privatização da maioria do capital da Azores Airlines".

O executivo açoriano revelou na sexta-feira que o antigo diretor regional dos Transportes Aéreos Rui Coutinho será o novo presidente da companhia aérea SATA.

"Relativamente ao conselho de administração da SATA Holding, S.A., o Governo dos Açores indica para presidente o doutor Rui Miguel Furtado Coutinho, a quem incumbirá a indicação dos restantes elementos que constituirão a equipa no conselho de administração, que manterá todas as competências atualmente consagradas nos estatutos da companhia", disse em conferência de imprensa a secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

A governante adiantou que Rui Coutinho "conta com uma experiência de vários anos no setor da aviação e transporte, tendo sido diretor regional dos Transportes Aéreos e Marítimos e diretor regional da Mobilidade".

Rui Coutinho desempenhou ainda as funções de chefe do departamento de Operações Aeroportuárias do Aeroporto de Ponta Delgada, diretor do Aeroporto de Santa Maria e chefe de Divisão de Planeamento, Gestão e Controlo da Direção dos Aeroportos dos Açores, sob gestão da ANA Aeroportos de Portugal, "tendo coordenado as áreas de planeamento e controlo de gestão, investimentos, marketing, licenciamento, ambiente e sistemas de informação", disse.

Berta Cabral acrescentou que o novo presidente da SATA terá como prioridade "o estrito cumprimento do Plano de Reestruturação aprovado pela Comissão Europeia".

O futuro presidente da SATA vai ocupar o cargo que foi deixado vago por Teresa Gonçalves, que se demitiu em 09 de abril, por "motivos pessoais", segundo o executivo açoriano.

Teresa Gonçalves tomou posse como presidente do grupo empresarial em abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP.