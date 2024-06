Espanha propôs à FIFA albergar jogos em 12 estádios no Mundial2030 de futebol

A Espanha propôs hoje à FIFA albergar jogos do Mundial2030 de futebol em 12 estádios, enquanto estão previstos seis para Marrocos e três para Portugal na candidatura conjunta e única.

Em reunião realizada em Agadir, em Marrocos, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em conjunto com o Conselho Superior do Desporto de Espanha, propôs, segundo a agência noticiosa EFE, uma dúzia de estádios, tentando satisfazer assim os 12 clubes que manifestaram vontade de acolher o evento.

O encontro tripartido visou "tomar as decisões finais relativamente ao número de estádios, à sua distribuição geográfica e à repartição dos jogos por país", sem que tivesse surgido um documento final com esses dados.

Os detalhes finais da proposta, que deve ser apresentada até ao final de julho, foram debatidos pelos países parceiros, contudo sem um veredicto definitivo quanto a esses diferentes aspetos.

Na reunião foram analisados diversos pontos do projeto e procederam-se a "ajustes" no mesmo, num processo elogiado pela federação espanhola, que destacou a "excelente colaboração estabelecida entre todas as partes envolvidas".

Apesar de a candidatura ibero-marroquina ser a única, o dossiê oficial tem de ser apresentado à FIFA antes de 31 de julho.

Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Campeonato do Mundo de 2030, anunciou a FIFA em outubro do ano passado.

Argentina, Paraguai e Uruguai também vão acolher três partidas do Mundial2030, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.