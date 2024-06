Tradição das tosquias recriada para as crianças na Quinta da Caldeira

A Quinta da Caldeira - Centro de Apoio à Equitação Terapêutica divulgou as imagens da sua mais recente actividade pedagógica com as crianças, as 'Tosquias na Quintas',q ue decorreram no passado dia 16 de Junho.

A iniciativa foi promovida com o intuito de dar a conhecer aos mais novos esta tradição secular na Madeira e, com o apoio de duas artesães, puderam aprender como se fia o pêlo de ovelha, num verdadeira ambiente de festa.

A organização lembra que, hoje, as tosquias assumem apenas um carácter recreativo e etnográfico, mas no passado eram sinónimo de significância social e económica, que num ambiente efusivo e festivo, reuniam multidões num misto de criadores, comerciantes e famílias em passeio. Refira-se ainda que a tradição das tosquias ocorre anualmente e tem sido proposta como um produto ecoturístico, projectando-se a recuperação de antigos currais onde estas ocorriam, como forma de divulgação desse património cultural.

Sobre o projecto da Quinta da Caldeira

Situada na Estrada Municipal da Achadinha, na Camacha, a Quinta da Caldeira disponibiliza, além de aulas de equitação, um serviço privado de equoterapia direccionado para crianças com patologias do neurodesenvolvimento, em parceria com o CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil.

A equoterapia – também chamada de terapia assistida por cavalos – consiste num método terapêutico físico, ocupacional e educacional que utiliza estes animais, com o objectivo de estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, melhorando as funções neurológicas e neurocognitivas.

À parte destas sessões, e pela envolvência da Quinta da Caldeira, com a presença de outros animais para além dos cavalos, este projecto tem também como objectivo promover “o desenvolvimento da relação entre as crianças e os animais”, permitindo desta forma “desenvolver e reforçar todos os benefícios inerentes ao contacto entre ambos”.

Aprender a cuidar, incutir responsabilidade e criar empatia são outros benefícios resultantes do contacto com os animais, que poderão ser alcançados no âmbito deste projecto.