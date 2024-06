Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica com nova delegação na Madeira

O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) inaugura este sábado, 22 de Junho, a nova delegação na Região Autónoma da Madeira, localizada na Rua da Vargem, na cidade do Funchal.

O momento vai contar com a presença do secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, em representação do Governo Regional, e terá uma confraternização, durante o qual serão apresentadas as novas parcerias angariadas na Madeira.

A inauguração da nova delegação acontece no ano em que o sindicado celebra 50 anos de existência.

Desde a alteração estatutária do STSS, em 1988, quando a estrutura sindical passou a ter representação nacional, têm “trabalhado incansavelmente para defender os direitos dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDTs) na RAM. E a criação de uma nova delegação é um reflexo do nosso contínuo crescimento e da nossa dedicação em fornecer um apoio ainda mais próximo e eficaz aos nossos associados” salienta o presidente do STSS, Luís Dupont. Destacando que “este evento é também uma oportunidade para reconhecer as lutas e conquistas significativas que alcançamos juntos, como a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 8/2019/M, a primeira alteração através do Decreto Legislativo Regional n.º 10/2021/M, e mais recentemente, o Decreto Legislativo Regional n.º 40/2023/M. Estas legislações foram cruciais para o progresso e valorização das carreiras dos TSDTs na região”.