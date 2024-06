Juiz presidente da Comarca da Madeira promovido para o Tribunal da Relação de Lisboa

O juiz presidente da Comarca da Madeira, Filipe Câmara, foi promovido a juiz desembargador e passa a partir de agora a estar integrado no quadro do Tribunal da Relação de Lisboa. Esta mudança consta do movimento judicial ordinário de 2024 dos tribunais da relação, que foi publicado pelo Conselho Superior de Magistratura.

Filipe Câmara é natural da Madeira, tem 52 anos de idade e é juiz há 26 anos. Exerceu funções em diversos tribunais do continente e da Região. Nos últimos anos esteve colocado no Juízo Central Criminal do Funchal, onde são julgados os crimes mais graves ocorridos na Madeira. Foi delegado da Comissão Nacional de Eleições nalguns actos eleitorais.

Este magistrado judicial madeirense foi eleito juiz presidente da Comarca da Madeira a 23 de Junho de 2020 e tomou posse a 2 de Setembro seguinte. Em Setembro de 2023, a sua comissão de serviço no cargo foi renovada por mais três anos.

Presentemente, há mais seis juízes desembargadores madeirenses em funções: Paulo Barreto, Celina Nóbrega, Micaela Sousa e Ivo Rosa no Tribunal da Relação de Lisboa, Nuno Araújo no Tribunal da Relação do Porto e Paulo Cunha no Tribunal da Relação de Guimarães.