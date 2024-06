Victor Freitas acusa o Governo de ser "sabotador da Região"

"Quanto custam as propostas de cada partido que integraram no programa", perguntou Victor Freitas.

O deputado do PS reagi a uma afirmação do secretário regional de Finanças que disse que as propostas socialistas, feitas em campanha eleitoral, implicariam mais de 900 milhões de euros ao ano.

Victor Freitas acusa o Governo Regional e o PSD de, antes culparem a República de todos os problemas e, agora, "a culpa é dos partidos da oposição".

O deputado do PS suspeita que a estratégia do Governo Regional será a de continuar a "sabotar" a economia da Região e fazer "chantagem".

"Os senhores são sabotadores da Região", acusou.