Exoneração e nomeação do novo Governo já estão publicados

O Decreto do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira n.º 1/2024, que exonera "do cargo de Presidente do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira o Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque", assinado em 4 de Junho de 2024, já estão publicados em Diário da República.

Ao mesmo tempo, Ireneu Barreto exonera, "sob proposta do Presidente do Governo Regional, o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Dr. Jorge Maria Abreu de Carvalho, o Secretário Regional de Economia Mar e Pescas, Dr. Rui Miguel da Silva Barreto, o Secretário Regional das Finanças, Dr. Rogério de Andrade Gouveia, o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Dr. Pedro Miguel da Câmara Ramos, a Secretária Regional de Agricultura e Ambiente, Dr.ª Maria Rafaela Rodrigues Fernandes, o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Dr. António Eduardo de Freitas Jesus, o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Eng. João Pedro Castro Fino, e a Secretária Regional de Inclusão e Juventude, Dr.ª Ana Maria Sousa de Freitas", lê-se noutro Decreto publicado na I Série.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, também mandou publicar a nomeação do "Presidente do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira o Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque" e, sob proposta deste, "vários membros do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira", que como se sabe apenas sai um, Rui Barreto, mantendo-se os restantes, alguns com novas funções: "O Dr. Jorge Maria Abreu de Carvalho Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, o Dr. Rogério de Andrade Gouveia Secretário Regional das Finanças, o Dr. Pedro Miguel da Câmara Ramos Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, o Dr. António Eduardo de Freitas Jesus Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, a Dr.ª Maria Rafaela Rodrigues Fernandes Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, o Eng. João Pedro Castro Fino Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas e a Dr.ª Ana Maria Sousa de Freitas Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude."

Uma formalidade legal que, assim, permite a tomada de posse do novo governo, já depois da instituição esta manhã da Assembleia Legislativa, depois da qual se passará à discussão do programa de governo e, em sequência, caso seja aprovado, do orçamento da Região para 2024.