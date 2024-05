A importância de perceber “qual é a capacidade que a ilha tem em relação ao turismo”

No DIÁRIO-AMBIENTE desta semana, a bióloga marinha e sub-directora Regional de Pescas e Mar, Mafalda Freitas abordou a importância de preservar a biodiversidade e explicou quais são os problemas que têm surgido nos mares da Madeira.

Quando questionada se o aumento exponencial de turistas tem contribuído para um aumento de poluição, referiu de imediato que "alavanca a economia local o que é muito importante para a ilha, mas é necessário ter o cuidado de monitorizar o impacto e até ver qual é a capacidade, no fundo de 'carga', que a nossa ilha tem em relação ao turismo".





“O aumento do turismo, aumenta também o impacto sobre o saneamento básico e, é essa monitorização, em termos de emissários, que deve ser feita, atendendo à forte pressão e ao aumento, que baseado nas dormidas de quase mais de 30.000 pessoas por mês, exerce nas ETAR’s”, explicou a bióloga.

De acordo com a sub-directota Regional de Pescas e Mar a poluição marinha na Madeira, se nos basearmos no número de 'bandeiras azuis', aumentou, referindo que o que mais impera neste momento é estar atento "porque agora começam a aparecer outros problemas como é o caso do sargaço e dos microplásticos".





Levada a comentar as inúmeras queixas que nos chegam através das nossas caixas de mensagem, Mafalda Freitas explicou o que é o sargaço, que tantas vezes tem dado à costa na Madeira e a razão de aparecer com tanta frequência várias manchas do mesmo, "que a meio dele traz muito plástico e caravelas portuguesas".





