Jornalista Fernando Emílio morre aos 77 anos

O jornalista Fernando Emílio morreu hoje, aos 77 anos, vítima de doença oncológica, informou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), num comunicado divulgado no seu site oficial.

"A Federação Portuguesa de Ciclismo lamenta profundamente o falecimento de Fernando Emílio, enviando as mais sentidas condolências a todos os familiares e amigos", lê-se na nota, em que é recordado o percurso do Sócio de Mérito da FPC, atribuído em abril de 2023.

A federação recorda a longa carreira de Fernando Emílio na comunicação social, em que "começou por destacar-se na rádio, com relatos de futebol e, sobretudo, de hóquei em patins".

"Apaixonado por ciclismo, também se evidenciou nas reportagens radiofónicas de ciclismo, antes de enveredar pela carreira na imprensa. Ao longo de quase duas décadas, escreveu sobre ciclismo no jornal A Bola, sendo um dos jornalistas com maior paixão e conhecimento sobre a modalidade, reconhecido por diferentes gerações de profissionais de comunicação, em Portugal e no estrangeiro", recorda.

Em agosto do ano passado, o jornalista foi homenageado pela organização da Volta a Portugal, por cumprir 50 edições na prova, recebendo ainda a medalha e o diploma de Sócio de Mérito da FPC.

Conhecido como 'Padrinho' na caravana, por ter ajudado a formar várias gerações de jornalistas que acompanharam a Volta a Portugal, o alentejano iniciou o seu percurso 'velocipédico' nos Emissores Associados de Lisboa, em 1973, e passou pela Rádio Comercial (1975-2005), antes de tornar-se cronista do jornal A Bola.

O funeral de Fernando Emílio realiza-se no domingo, às 15:00, em Évora, e o velório terá lugar no sábado, a partir das 16:00, na igreja da Sagrada Família, nos Álamos, na mesma cidade alentejana.