Oito mesquitas foram atacadas em Gaza durante final do Ramadão

Pelo menos oito mesquitas foram atacadas em Gaza pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) durante as festividades do final do Ramadão (Eid al-Fitr) na semana passada, denunciou hoje o Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ENUDH).

Numa conferência de imprensa em Genebra, a porta-voz do ENUDH, Ravina Shamdasani, adiantou que as mesquitas atacadas estavam localizadas na capital de Gaza e no campo de refugiados de An Nuiserat, no centro da Faixa de Gaza, e reiterou a preocupação com a crise humanitária sofrida no enclave.

Shamdasani apontou também que desde o início do conflito, pelo menos 534 mesquitas foram destruídas ou danificadas em Gaza, apesar de serem locais protegidos pelo direito internacional em tempos de guerra.

"Nenhuma área de Gaza foi poupada aos bombardeamentos de Israel", sublinhou a porta-voz do ENUDH, acrescentando que, na semana passada, as hostilidades se intensificaram na zona central do enclave, forçando cerca de 10.000 pessoas a fugir de An Nuserat e áreas próximas.

Shamdasani também condenou a escalada de violência na Cisjordânia, onde continuam a ocorrer "ondas de ataques de centenas de colonos israelitas, muitas vezes acompanhados ou apoiados pelas Forças de Defesa".

O gabinete chefiado pelo Alto-Comissário Volker Türk recebeu relatos de ataques recentes em vários locais da Cisjordânia, incluindo as províncias de Ramallah, Nablus, Hebron e Belém.

"Dezenas de palestinianos foram feridos, alguns por armas de fogo, nas mãos dos colonos ou das Forças de Defesa de Israel, enquanto centenas de casas e outros edifícios, bem como veículos, foram incendiados", acusou a porta-voz.

"Pedimos a todos os Estados influentes que façam tudo o que estiver ao seu alcance para travar a cada vez maior e mais grave crise humanitária e de direitos humanos em Gaza, a crescente violência dos ataques na Cisjordânia, e reduzir o risco crescente de uma escalada do conflito no Médio Oriente ", resumiu Shamdasani.