As frutas que produzimos são sempre as mais saborosas, cuidamos delas ao longo de todo o ano para que tenhamos frutos uma vez por ano. Cada árvore, tal como cada planta tem uma altura específica para florescer. É neste momento que queremos colher o máximo de frutos produzidos, evitando o desperdício e minimizar o tempo despendido. A Casa Santo António disponibiliza uma variedade de equipamentos manuais que irão facilitar a colheita das frutas mesmo as mais altas.

Os apanhadores de frutas oferecem uma solução prática e ergonómica para alcançar os frutos sem a necessidade de subir a árvore ou escadas. As hastes ajustáveis permitem uma adaptação do comprimento, garantindo que cada fruto seja colhido com facilidade e segurança.

Existem diferentes tipos e formatos de apanhadores, projectados para proteger os frutos, mantendo a sua integridade e qualidade. Fabricados com materiais duráveis e leves, estas ferramentas de mão garantem uma experiência de colheita sem complicações.

Quer seja um produtor experiente ou um agricultor nos tempos livres, vai encontrar na Casa Santo António os equipamentos necessários para maximizar a sua produtividade e minimizar o tempo e o esforço gastos na colheita.

