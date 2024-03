Defesas antiaéreas russas abateram 38 'drones' ucranianos no céu da Crimeia

As baterias antiaéreas russas abateram 38 'drones' (aeronaves não tripuladas) ucranianos sobre os céus da península anexada da Crimeia, reivindicou hoje o Ministério da Defesa russo.

Os 'drones' abatidos eram de asa fixa, segundo o comunicado militar, referente ao ataque ocorrido duas semanas antes do 10.º aniversário da anexação russa da Crimeia, que será comemorado em 18 de março.

Tal como tem sido frequente, Moscovo acusou Kiev de tentar cometer "um ato terrorista" contra o território russo.

As autoridades russas esperam uma intensificação dos ataques à medida que se aproxima o aniversário da anexação, que será comemorado no dia seguinte às eleições presidenciais, nas quais o atual chefe do Kremlin, Vladimir Putin, tentará a reeleição.

Um prédio de apartamentos em São Petersburgo foi danificado no sábado devido ao impacto dos restos mortais de um 'drone' ucraniano.

Confrontada com a falta de munições de artilharia, Kiev está a recorrer a 'drones' de fabrico próprio para atingir a retaguarda russa, em particular fábricas de armas, refinarias e depósitos de combustível.