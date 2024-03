"Tem de voltar a ser possível subir na vida pelo trabalho", considera o Iniciativa Liberal

O Iniciativa Liberal emitiu um comunicado onde afirma que "tem de voltar a ser possível subir na vida pelo trabalho". O partido critica a elevada carga fiscal e considera que "é inaceitável que o Estado fique com metade do aumento de um salário de 900 euros para 1.000 euros brutos".

"É esta a loucura passada entre nós. O Governo fica com os frutos do teu trabalho, do teu suor, do teu tempo, da tua energia, da tua criatividade, das tuas ideias, da tua dedicação, do teu empenho, das tuas realizações, de forma desproporcional, e depois não sabe gerir e gastar bem o dinheiro que tanto trabalho te custou a gerar", diz.

O partido considera que "um Estado que não se detém no seu impulso de expropriação do esforço e de penalização do trabalho, e que trata um trabalhador com um rendimento abaixo da média como um milionário, condena à emigração na busca de uma vida digna e de oportunidades reais de compensação profissional".

"O Governo nem os seus funcionários sabe gerir bem, não premiando o mérito, não gerando boas possibilidades de progressão, não tratando bem os seus melhores trabalhadores, com gestão profissional focada em resultados", indica.

"Temos de ser mais. É possível muito mais. Temos de libertar o espírito e engenho dos madeirenses. Melhor trabalho, melhores salários", termina o grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira