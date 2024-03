Morreu o 'homem com pulmão de ferro' que viveu ligado à máquina durante 70 anos

Um norte-americano conhecido como o 'homem com pulmão de ferro' morreu, depois de utilizar uma máquina para ajudá-lo a respirar durante 70 anos, revelou hoje o seu irmão.

Paul Alexander, de 78 anos, contraiu poliomielite quando criança e desde então estava paralisado do pescoço para baixo.

Embora muitas vezes tivesse que ficar confinado a esta máquina que envolvia todo o seu corpo, deixando apenas a cabeça visível, o norte-americano conseguiu formar-se em direito e exercer a profissão nesta área.

Alexander também publicou um livro, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O seu irmão, Philip Alexander, anunciou a morte de Paul na rede social Facebook: "Paul tocou e foi uma inspiração para milhões de pessoas", realçou.

A causa da morte não foi divulgada, mas de acordo com um vídeo publicado recentemente na conta oficial de Paul Alexander no TikTok, o norte-americano tinha contraído covid-19.

Christopher Ulmer, organizador de uma campanha de angariação de fundos que visava nomeadamente ajudá-lo a pagar as despesas de saúde, também confirmou a sua morte no 'site' GoFundMe.

"A sua história viajou muito e teve uma influência positiva em pessoas de todo o mundo", sublinhou Christopher Ulmer, que o conheceu em 2022.

Um 'pulmão de aço' é uma câmara que utiliza bombas para permitir que o paciente respire. Esta invenção ajudou a combater os efeitos devastadores da poliomielite.

Os casos de poliomielite, uma doença infecciosa grave contra a qual existe agora uma vacina, diminuíram enormemente em todo o mundo, mas contínua presente em alguns países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Paul Alexander detinha o recorde de tempo passado naquela máquina, aproximadamente 70 anos.

De acordo com sua página no 'site' do Livro de Recordes do Guinness, o norte-americano aprendeu a respirar por "períodos prolongados" fora da máquina, contraindo os músculos da garganta para forçar o ar a entrar nos pulmões.